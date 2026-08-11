Marché de Noël au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé Mazé-Milon
samedi 28 novembre 2026 · Mazé · Mazé-Milon
Informations pratiques
Mazé-Milon
Marché de Noël au Château de Montgeoffroy à Mazé
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon Maine-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-29 18:00:00
Date(s) :
2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06
Marché de Noël au Château de Montgeoffroy à Mazé
Pour cette nouvelle édition, le Château de Montgeoffroy accueille plus de 100 exposants (sur les deux dates) dans un décor à la hauteur de l’évènement. Des combles au rez de chaussée, en passant par les écuries et la sellerie, venez à la rencontre des différents exposants pour vous offrir une douceur, un moment de partage ou vous laisser séduire par un cadeau de dernière minute.
Un décorum raffiné sera mis en place afin que la féérie de Noël vous accompagne tout au long de votre déambulation.
La maison des nounours, l’étalage des gourmands, les lutins et cadeaux se mêleront aux objets d’hier et d’aujourd’hui afin de vous plonger dans la magie de Noël.
Le Père-Noël fera bien sûr une halte les deux week-end à Montgeoffroy et attendra les chérubins au coin du feu pour un moment d’échange privilégié.
Restauration sur place
Les poussettes ne sont pas autorisées dans le château. Nous recommandons l’usage d’un porte bébé.
PMR une partie du marché est située dans les combles du château au 3ème étage, sans ascenseur.
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’enceinte du domaine.
Face à la forte affluence de l’édition de 2025 et pour des raisons de sécurité, nous nous réservons le droit de temporiser l’accès au site si nécessaire, notamment les après-midis.
Nous conseillons de privilégier votre venue en matinée ou à l’heure du déjeuner pour profiter pleinement de votre expérience. .
Mazé Château de Montgeoffroy Mazé-Milon 49630 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 42 33 68 07 montgeoffroy@gmail.com
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English :
Christmas market at Château de Montgeoffroy in Mazé
L’événement Marché de Noël au Château de Montgeoffroy à Mazé Mazé-Milon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme de l’Anjou Vert
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