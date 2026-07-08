Marché de noël Bas-en-Basset
samedi 12 décembre 2026 · Bas-en-Basset
Informations pratiques
Bas-en-Basset
Marché de noël
Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
A 10 jours de Noël, en manque d’idée !!
Venez découvrir artisanat d’art, produits du terroir….pour faire plaisir ou vous faire plaisir tout simplement. Présence du Père Noël-
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Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44
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English :
10 days to go until Christmas, and you’re running out of ideas!
Come and discover arts and crafts and local products….to please yourself or others. Presence of Santa Claus-
L’événement Marché de noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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