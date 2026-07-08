Informations pratiques

Bas-en-Basset

Marché de noël

Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-12

A 10 jours de Noël, en manque d’idée !!

Venez découvrir artisanat d’art, produits du terroir….pour faire plaisir ou vous faire plaisir tout simplement. Présence du Père Noël-

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Gymnase de Bas en Basset Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44

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English :

10 days to go until Christmas, and you’re running out of ideas!

Come and discover arts and crafts and local products….to please yourself or others. Presence of Santa Claus-

L’événement Marché de noël Bas-en-Basset a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron