Bort-les-Orgues

Marché de Noël

Les Orgues Bort-les-Orgues Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-19

fin : 2026-12-20

Date(s) :

2026-12-19

Le Comité des Fêtes de Bort les Orgues organise un marché de Noël avec stands artisanaux et animations diverses au grand hall. .

Les Orgues Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 42 37 71 cdf.bort@gmail.com

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English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Bort-les-Orgues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze