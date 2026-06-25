Informations pratiques

Cusset

Marché de Noël • Cusset

Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-04

Le succès confirmé du Marché de Noël de Cusset ne cesse d’en faire sa réputation. Pour ce premier week-end de décembre, de nombreuses animations et spectacles mais également plus d’une centaine d’exposants seront présents en coeur de ville.

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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr

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English :

The confirmed success of the Cusset Christmas Market continues to build its reputation. For this first weekend in December, the town center will be the setting for a host of events and shows, as well as over a hundred exhibitors.

L’événement Marché de Noël • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations