Marché de Noël • Cusset Cusset
vendredi 4 décembre 2026 · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Marché de Noël • Cusset
Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-04
Le succès confirmé du Marché de Noël de Cusset ne cesse d’en faire sa réputation. Pour ce premier week-end de décembre, de nombreuses animations et spectacles mais également plus d’une centaine d’exposants seront présents en coeur de ville.
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Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 00 communication@ville-cusset.fr
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English :
The confirmed success of the Cusset Christmas Market continues to build its reputation. For this first weekend in December, the town center will be the setting for a host of events and shows, as well as over a hundred exhibitors.
L’événement Marché de Noël • Cusset Cusset a été mis à jour le 2026-08-17 par Vichy Destinations
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