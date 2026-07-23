Marché de Noël de Flers Flers
samedi 12 décembre 2026 · Flers
Informations pratiques
Flers
Marché de Noël de Flers
Marché couvert et place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Vous recherchez un cadeau original ? Local ? Plus de 70 exposants vous attendent dans le marché couvert et dans une ambiance chaleureuse dans les chapiteaux installés autour.
Artisanat, bijoux, décoration, produits du terroir, associations… Vous devriez trouver votre bonheur !
Animations tout le week-end (programme à venir)
Commerces ouverts le dimanche après-midi de 14h à 18h .
Plusieurs associations proposeront boissons et gourmandises. .
Marché couvert et place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
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English : Marché de Noël de Flers
L’événement Marché de Noël de Flers Flers a été mis à jour le 2026-07-23 par Flers agglo
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