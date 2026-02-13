Marché de Noël de la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans

Marché de Noël de la Saline royale

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-29 18:00:00

Date(s) :

2026-11-28 2026-11-29 2026-12-05 2026-12-06

La Saline royale fête l’hiver !

Au cœur de la nouvelle salle Claude-Nicolas Ledoux, en famille ou entre amis, bercez-vous par la magie de Noël et venez redécouvrir la production artisanale et les savoir-faire de Bourgogne-Franche-Comté (céramique, porcelaine, décorations, cosmétique…).

Dégustations de vins et spiritueux, de chocolat, visite des expositions et jardins, balade en calèche, rencontres littéraires, rencontre avec le Père-Noël… petits et grands, partagez des moments gourmands et conviviaux. .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché de Noël de la Saline royale

L’événement Marché de Noël de la Saline royale Arc-et-Senans a été mis à jour le 2026-02-13 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON