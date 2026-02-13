Marché de Noël de la Saline royale Saline royale Arc-et-Senans
Marché de Noël de la Saline royale samedi 28 novembre 2026.
Marché de Noël de la Saline royale
Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs
La Saline royale fête l’hiver !
Au cœur de la nouvelle salle Claude-Nicolas Ledoux, en famille ou entre amis, bercez-vous par la magie de Noël et venez redécouvrir la production artisanale et les savoir-faire de Bourgogne-Franche-Comté (céramique, porcelaine, décorations, cosmétique…).
Dégustations de vins et spiritueux, de chocolat, visite des expositions et jardins, balade en calèche, rencontres littéraires, rencontre avec le Père-Noël… petits et grands, partagez des moments gourmands et conviviaux. .
English : Marché de Noël de la Saline royale
