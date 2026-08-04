Marché de Noël de l’artisanat et des traditions Rouffach

Informations pratiques

Rouffach

Marché de Noël de l’artisanat et des traditions

Place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-05 11:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-05 2026-12-06 2026-12-12 2026-12-13

Rouffach se transforme en village de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Une cinquantaine d’artisans vous proposeront décorations, idées cadeaux et gastronomie. De nombreuses animations rythmeront

ces 4 jours (spectacles de rue, grimage, chorale) et les stands de petite restauration sauront ravir les plus gourmands.

Partage et convivialité sont les maîtres mots du Marché de Noël de Rouffach. Un artisanat et des animations de qualité seront proposés tout au long de ces deux week-end.

Depuis plus de 40 ans, le Marché de Noël est un moment privilégié favorisant les échanges entre les artisans et les visiteurs. A cette occasion, la place de la République se transforme en village de Noël dans une ambiance festive et chaleureuse. Les artisans raviront petits et grands par la qualité de leur savoir-faire. Poteries, chantournages, arrangements décoratifs, bijoux, créations originales s’exposeront sous toutes leurs coutures. Chacun trouvera son bonheur parmi la cinquantaine d’exposants présents répartis tout au long du parcours de visite. 0 .

Place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 15 info@tourisme-eguisheim-rouffach.com

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English :

Rouffach is transformed into a Christmas village in a warm and festive atmosphere. Around fifty craftsmen and women will be on hand to offer decorations, gift ideas and gastronomy. Numerous events will punctuate

these 4 days (street shows, face-painting, choir) and food stalls will delight even the most demanding gourmets.

L’événement Marché de Noël de l’artisanat et des traditions Rouffach a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach