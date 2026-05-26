Mulhouse

Marché de Noël de Mulhouse

Place de la Réunion Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-11-20 11:00:00

fin : 2026-12-23 21:00:00

Date(s) :

2026-11-20

Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l’étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël.

Retrouvez un marché de Noël alsacien traditionnel en plein cœur du centre historique de Mulhouse et découvrez sa particularité, l’étoffe de Noël, tissu créé chaque année pour décorer les façades et les rues piétonnes et donner un écrin festif au marché de Noël. 0 .

Place de la Réunion Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 35 48 48 info@attractive-mulhouse.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Find a traditional Alsatian Christmas market in the heart of the historic centre of Mulhouse and discover its particularity, the Christmas cloth, a fabric created each year to decorate the facades and the pedestrian streets and give a festive setting to the Christmas market.

L’événement Marché de Noël de Mulhouse Mulhouse a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace