Marché de Noël de Vatan Vatan
Marché de Noël de Vatan Vatan vendredi 11 décembre 2026.
Vatan
Marché de Noël de Vatan
Place de la République Vatan Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11 17:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
L’association Vatan en Fête a le plaisir de vous convier à sa nouvelle édition du Marché de Noël !
Grand Marché de Noël avec de nombreux exposants sur la Place de la République artisanat, gastronomie et produits locaux.
Animations pour les enfants et visite du Père Noël dès 17h. .
Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 94 64 20
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English :
The Vatan en Fête association and the Mairie de Vatan are organizing the Vatan Christmas Market 2025.
L’événement Marché de Noël de Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour
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