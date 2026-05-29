Vatan

Marché de Noël de Vatan

Place de la République Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 17:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

L’association Vatan en Fête a le plaisir de vous convier à sa nouvelle édition du Marché de Noël !

Grand Marché de Noël avec de nombreux exposants sur la Place de la République artisanat, gastronomie et produits locaux.

Animations pour les enfants et visite du Père Noël dès 17h. .

Place de la République Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 94 64 20

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English :

The Vatan en Fête association and the Mairie de Vatan are organizing the Vatan Christmas Market 2025.

L’événement Marché de Noël de Vatan Vatan a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Champs d’Amour