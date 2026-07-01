Informations pratiques

Vatan

Sortie de résidence Avec ou sans concession

1 Place Pillain Vatan Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

La compagnie Douce et Meute vous invite à découvrir Avec ou sans concession , une création théâtrale sensible, décalée et pleine d’humanité. Une sortie de résidence où humour, poésie et émotion se rencontrent pour porter un regard inédit sur le deuil.

Venez vivre une expérience théâtrale originale, surprenante et profondément humaine à La Pratique à Vatan. La représentation sera suivie d’un pot convivial, l’occasion de rencontrer les artistes et d’échanger autour de leur travail. Gratuit, réservation conseillée. .

1 Place Pillain Vatan 36150 Indre Centre-Val de Loire +33 6 95 24 61 46 info.lapratique@gmail.com

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English :

The Douce et Meute theater company invites you to discover “Avec ou sans concession,” a sensitive, offbeat, and deeply human theatrical production. The result of a residency where humor, poetry, and emotion come together to offer a fresh perspective on grief.

L’événement Sortie de résidence Avec ou sans concession Vatan a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Champs d’Amour