Marché de Noël des créateurs Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon
samedi 5 décembre 2026 · Route du Stade · Le Chambon-sur-Lignon
Informations pratiques
Le Chambon-sur-Lignon
Marché de Noël des créateurs
Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-06 18:00:00
Date(s) :
2026-12-05
Une trentaine d’artisans sélectionnés dans des domaines d’activités variées cuir, poterie, bijoux, bougies, lampes …
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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 createliershl@gmail.com
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English :
Some thirty selected artisans in a variety of fields: leather, pottery, jewelry, candles, lamps …
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L’événement Marché de Noël des créateurs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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