Marché de Noël des créateurs Route du Stade Le Chambon-sur-Lignon

samedi 5 décembre 2026 · Route du Stade · Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Le Chambon-sur-Lignon

Marché de Noël des créateurs

Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 10:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-12-05

Une trentaine d’artisans sélectionnés dans des domaines d’activités variées cuir, poterie, bijoux, bougies, lampes …

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Route du Stade Maison des Bretchs Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 createliershl@gmail.com

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English :

Some thirty selected artisans in a variety of fields: leather, pottery, jewelry, candles, lamps …

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L’événement Marché de Noël des créateurs Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme du Haut-Lignon