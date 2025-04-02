Informations pratiques

Orbey

Marché de Noël des Orbelais

52 Rue Charles De Gaulle Orbey Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12 2026-12-13

Ambiance musicale, animations, spécialités culinaires de Noël et présence du Père Noël au marché dans ce village montagnard du Pays Welche.

Au cœur du Parc Lefébure, dans un village de montagne, venez flâner parmi les artisans et profiter d’une ambiance musicale et conviviale.

Des animations rythmeront la journée et vous aurez le privilège de rencontrer le Père Noël, qui déambulera dans les allées du parc pour recevoir les commandes de jouets des enfants.

Sur place, de quoi régaler les gourmands petite restauration, spécialités de Noël, vin chaud épicé et boissons chaudes pour se réchauffer.

Dans la pure tradition de Noël du Pays Welche, ne manquez pas la découverte du ogey une brioche garnie de fruits secs parfumés à l’eau-de-vie, confectionnée sur place par les bénévoles locaux et disponible à la vente tout le week-end.

Programme 2026 à venir. 0 .

52 Rue Charles De Gaulle Orbey 68370 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

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English :

Musical atmosphere, animations, culinary specialities of Christmas and presence of the Santa Claus at the market in this mountain village of the Welche Country.

L’événement Marché de Noël des Orbelais Orbey a été mis à jour le 2026-05-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg