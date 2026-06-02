Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence
Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence samedi 12 décembre 2026.
Saint-Rémy-de-Provence
Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence
Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 de 9h à 18h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 09:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Séjournez dans les Alpilles à l’occasion des fêtes de Noël et découvrez la magie Provençale !
L’association Saint-Rémoise organise son premier Marché de Noël des Péquélets, le samedi 12 et dimanche 13 décembre. Découvrez des animations permanentes sur la place de la Mairie.
Un marché de Noël pensé pour les enfants et les familles, avec de nombreuses animations, des stands gourmands, des idées cadeaux et toute la magie de Noël au cœur du centre-ville. Un moment convivial et féérique pour petits et grands, organisé par l’Association des commerçants Label Union
Profitez d’un week-end entièrement dédié aux enfants dans une ambiance festive et enchantée. Parfaite pour finir l’année et démarrer les fêtes de Noël. .
Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labelunion13@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stay in the Alpilles during the Christmas holidays and discover the magic of Provence!
L’événement Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Séjour pilates & découverte provençale Saint-Rémy-de-Provence 5 juin 2026
- Sur les pas de Van Gogh, Cloître saint Paul – Centre culturel et touristique Vincent van Gogh, Saint-Rémy-de-Provence 5 juin 2026
- Journée animations à la petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence, La petite ferme pédagogique de Saint-Rémy-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence 5 juin 2026
- Animation à la petite ferme Saint-Rémy-de-Provence 6 juin 2026
- Summer Tour dans les Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 9 juin 2026