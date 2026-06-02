Saint-Rémy-de-Provence

Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence

Du samedi 12 au dimanche 13 décembre 2026 de 9h à 18h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Centre ville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 09:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Séjournez dans les Alpilles à l’occasion des fêtes de Noël et découvrez la magie Provençale !

L’association Saint-Rémoise organise son premier Marché de Noël des Péquélets, le samedi 12 et dimanche 13 décembre. Découvrez des animations permanentes sur la place de la Mairie.



Un marché de Noël pensé pour les enfants et les familles, avec de nombreuses animations, des stands gourmands, des idées cadeaux et toute la magie de Noël au cœur du centre-ville. Un moment convivial et féérique pour petits et grands, organisé par l’Association des commerçants Label Union



Profitez d’un week-end entièrement dédié aux enfants dans une ambiance festive et enchantée. Parfaite pour finir l’année et démarrer les fêtes de Noël. .

Centre ville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur labelunion13@gmail.com

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English :

Stay in the Alpilles during the Christmas holidays and discover the magic of Provence!

L’événement Marché de Noël des Péquélets à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles