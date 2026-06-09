Le Blanc

Marché de Noël du Blanc

Parvis de la mairie Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-11

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-11

Venez découvrir les producteurs et artisans dans les petits chalets de Noël et les animations pour petits et grands.

Vous retrouverez des objets créatifs, bijoux, des produits du terroirs, vins, écrivains, etc

Au programme bien évidemment la présence du Père Noël, sa calèche et du maquillage durant tout le weekend ..

Programme des animations à venir…

En somme, tout pour passer un bon moment et préparer les fêtes de fin d’années ! Nous vous attendons nombreux ! .

Parvis de la mairie Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 36 36 comitedesfetesblancois@gmail.com

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English :

Christmas market with crafts, local products and street entertainment.

L’événement Marché de Noël du Blanc Le Blanc a été mis à jour le 2026-05-28 par Destination Brenne