Dunières

Marché de Noël

boulodrome Dunières Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Le marché de Noël de Dunières vous accueille pour une journée féerique ! Au programme chalets d’artisans et producteurs locaux, vin chaud, animations pour petits et grands. Venez faire le plein d’idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse.

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boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

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English :

The Dunières Christmas market welcomes you for a magical day! On the program: chalets of local craftsmen and producers, mulled wine, entertainment for young and old. Come and stock up on gift ideas in a warm and friendly atmosphere.

L’événement Marché de Noël Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme