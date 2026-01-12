Marché de Noël Dunières
Marché de Noël Dunières dimanche 6 décembre 2026.
Dunières
Marché de Noël
boulodrome Dunières Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06
fin : 2026-12-06
Date(s) :
2026-12-06
Le marché de Noël de Dunières vous accueille pour une journée féerique ! Au programme chalets d’artisans et producteurs locaux, vin chaud, animations pour petits et grands. Venez faire le plein d’idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse.
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boulodrome Dunières 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
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English :
The Dunières Christmas market welcomes you for a magical day! On the program: chalets of local craftsmen and producers, mulled wine, entertainment for young and old. Come and stock up on gift ideas in a warm and friendly atmosphere.
L’événement Marché de Noël Dunières a été mis à jour le 2026-01-12 par Haut Pays du Velay Tourisme
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