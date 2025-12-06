Marché de Noël en troglo de Doué-en-Anjou Rue des Arènes Doué-en-Anjou

Marché de Noël en troglo de Doué-en-Anjou

Plongez dans le monde féérique des troglodytes et découvrez cette année encore une nouvelle scénographie grandeur nature !

Le marché de Noël de Doué-la-Fontaine fait son grand retour dans les caves troglodytiques des Arènes. La ville de Doué-la-Fontaine est réputée pour être la cité des roses, mais également pour ses sites troglodytiques. C’est pourquoi, depuis 28 ans, la ville organise un Marché de Noël unique. Les galeries situées dans le sous-sol de falun de Doué-la-Fontaine vont scintiller pour accueillir les nombreux visiteurs qui attendent ce rendez-vous annuel. Au cœur des Arènes troglodytiques, cet évènement attire chaque année un public conquis venu découvrir la scénographie des caves et plus de 70 exposants ravis de présenter leurs créations dans un site insolite.

Tout au long de la journée, retrouvez les plus de 70 exposants et leurs produits régionaux et artisanaux. Le détail des autres animations sera publié prochainement.

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 le samedi de 9h à 22h. Le dimanche de 9h à 19h. .

English :

Immerse yourself in the magical world of troglodytes, and discover a new life-size scenography again this year!

German :

Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt der Höhlenbewohner und entdecken Sie auch dieses Jahr wieder eine neue Szenografie in Lebensgröße!

Italiano :

Tuffatevi nel magico mondo dei trogloditi e scoprite una nuova scenografia a grandezza naturale!

Espanol :

Sumérgete en el mágico mundo de los trogloditas y descubre una nueva escenografía a tamaño real

