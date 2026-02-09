Informations pratiques

Gueberschwihr

Marché de Noël

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-11

Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place.

Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place. 0 .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05

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English :

Christmas stalls in a gentle, festive atmosphere. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché de Noël Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach