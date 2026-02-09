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AGENDA · Gueberschwihr

Marché de Noël Gueberschwihr

vendredi 11 décembre 2026 · Gueberschwihr

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
samedi 12 décembre 2026
Ville
68420 Gueberschwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Gueberschwihr

Marché de Noël

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-11
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-11

Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place.
Stands de Noël dans une ambiance douce et festive. Buvette et petite restauration sur place. 0  .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05 

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English :

Christmas stalls in a gentle, festive atmosphere. Refreshments and snacks on site.

L’événement Marché de Noël Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-02-09 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach

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