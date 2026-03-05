Marché de Noël Herbsheim
vendredi 4 décembre 2026 · Herbsheim
Informations pratiques
Herbsheim
Marché de Noël
123 route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-12-04 18:00:00
fin : 2026-12-04
Date(s) :
2026-12-04
Marché artisanal, petite restauration, animations.
Exposants et artisans locaux, passage du Père Noël, concert des enfants.
Petite restauration et boissons. .
123 route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 00 86 32 ptitsbraconniers@yahoo.com
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English :
Artisanal market, small restoration, animations.
L’événement Marché de Noël Herbsheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried
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