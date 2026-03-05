Informations pratiques

Herbsheim

Marché de Noël

123 route de Boofzheim Herbsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-04 18:00:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Marché artisanal, petite restauration, animations.

Exposants et artisans locaux, passage du Père Noël, concert des enfants.

Petite restauration et boissons. .

123 route de Boofzheim Herbsheim 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 6 43 00 86 32 ptitsbraconniers@yahoo.com

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English :

Artisanal market, small restoration, animations.

L’événement Marché de Noël Herbsheim a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme du Grand Ried