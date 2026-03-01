Marché de Noel La Ferté-Bernard

Marché de Noel La Ferté-Bernard dimanche 6 décembre 2026.

Marché de Noel

Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe

Début : 2026-12-06 17:00:00
2026-12-06

Marché de Noel, différents produits artisanaux.
Restauration et boissons chaudes sur place
Avec la présence du Père Noel.   .

Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96 

