Marché de Noel La Ferté-Bernard
Marché de Noel La Ferté-Bernard dimanche 6 décembre 2026.
Marché de Noel
Saint Maixent La Ferté-Bernard Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 17:00:00
fin : 2026-03-10
Date(s) :
2026-12-06
Marché de Noel, différents produits artisanaux.
Restauration et boissons chaudes sur place
Avec la présence du Père Noel. .
Saint Maixent La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 45 08 05 96
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Marché de Noel La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-03-06 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude