Informations pratiques

Niederbronn-les-Bains

Marché de Noël

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-27 11:00:00

fin : 2026-12-20 20:00:00

Date(s) :

2026-11-27 2026-11-28

Au cœur des Vosges du Nord, dans la station thermale de Niederbronn-les-Bains, un marché de Noël placé sous le signe de la convivialité et du partage qui met à l’honneur produits artisanaux et locaux !

Pour cette édition 2026, le marché de Noël s’agrandit et s’étendra du parc du Casino jusqu’à la place du Bureau Central, offrant une promenade féerique au cœur de la ville. Dans les chalets en bois, près de 60 artisans se succéderont tout au long de l’Avent pour faire découvrir leurs créations, décorations de Noël, idées cadeaux et spécialités gourmandes, avec des nouveautés à retrouver chaque semaine.

Les visiteurs pourront également profiter de nombreuses animations gratuites concerts, spectacles, déambulations, restauration conviviale autour des braseros, illuminations du parc et du majestueux séquoia, sans oublier la maison du Père Noël, la crèche sculptée et l’enchanteur sentier des lutins. Les commerces de Niederbronn-les-Bains ouvriront également leurs portes les quatre dimanches de l’Avent pour prolonger la magie des fêtes.

La grande nouveauté de cette édition sera sans aucun doute le spectaculaire traîneau volant du Père Noël, proposé lors des deux premiers week-ends de l’Avent. Tiré par ses rennes, il traversera la commune dans les airs avant de faire une halte pour saluer le public et partager un moment de féerie. À la nuit tombée, ses illuminations scintillantes offriront un spectacle aussi impressionnant qu’inoubliable. Les deux derniers week-ends, le Père Noël retrouvera les enfants dans sa maison pour poursuivre la tradition.

Les gourmands ne seront pas en reste avec une offre de restauration renforcée tout au long de la manifestation vins chauds, boissons chaudes, douceurs sucrées et spécialités salées à savourer dans une ambiance conviviale autour des braseros. 0 .

Parc du Casino Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 89 89 info@niederbronn-les-bains.fr

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English :

In the heart of the Northern Vosges, in the spa town of Niederbronn-les-Bains, a Christmas market placed under the sign of conviviality and sharing which honours artisanal and local products!

L’événement Marché de Noël Niederbronn-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte