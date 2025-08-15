Informations pratiques

Olargues

MARCHÉ DE NOËL

Olargues Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06

fin : 2026-12-06

Date(s) :

2026-12-06

Plongez dans l’esprit de Noël à Olargues ! Découvrez un marché chaleureux réunissant artisans créateurs, produits du terroir et gourmandises. Animations familiales et rencontre avec le Père Noël rythmeront ce moment féerique.

Laissez-vous charmer par l’atmosphère festive du marché de Noël d’Olargues. Au sein de la cité médiévale, cet événement convivial rassemble créateurs et producteurs locaux pour célébrer les traditions de fin d’année.

Parcourez les étals colorés à la recherche de cadeaux uniques artisanat d’art, objets peints, savons, miels régionaux et délices du terroir. Pour réchauffer les cœurs, régalez-vous avec la petite restauration de saison, des crêpes réconfortantes et l’incontournable vin chaud servi dans une ambiance chaleureuse.

Petits et grands s’émerveilleront devant les animations festives qui ponctuent la journée, entre promenades, mélodies des chorales locales et la très attendue visite du Père Noël. Une belle sortie en famille pour vivre des moments magiques au pied du clocher ! .

Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 4 67 97 70 79

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English : MARCHÉ DE NOËL

Christmas market in Olargues.

L’événement MARCHÉ DE NOËL Olargues a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC