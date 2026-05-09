Marché de Noël Place de l’Ancienne Douane Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Marché de Noël Place de l’Ancienne Douane
Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-23 10:00:00
fin : 2026-12-26 20:00:00
Date(s) :
2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28
Une fois la nuit tombée, vous profiterez d’un merveilleux spectacle le bâtiment du Koïfhus et son impressionnant escalier Renaissance s’habilleront de lumières chatoyantes, apportant une touche de magie à l’Ancienne Douane et à son typique marché de Noël.
Située en plein cœur de la vieille ville, cette place accueille près d’une cinquantaine de maisonnettes harmonieusement disposées autour de l’imposante Fontaine Schwendi. Une fois la nuit tombée, vous profiterez d’un merveilleux spectacle le bâtiment du Koïfhus et son impressionnant escalier Renaissance s’habilleront de lumières chatoyantes, apportant une touche de magie à l’Ancienne Douane et à son typique marché de Noël. 0 .
Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
Once night falls, you’ll be treated to a wonderful spectacle: the Koïfhus building and its impressive Renaissance staircase will be decked out in shimmering lights, bringing a touch of magic to the Old Customs House and its typical Christmas market.
L’événement Marché de Noël Place de l’Ancienne Douane Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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