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AGENDA · Colmar

Marché de Noël Place des Dominicains Colmar

lundi 23 novembre 2026 · Colmar

Marché de Noël Place des Dominicains Colmar

Informations pratiques

Début
lundi 23 novembre 2026
Fin
mercredi 23 décembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Place des Dominicains
Ville
68000 Colmar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Colmar

Marché de Noël Place des Dominicains

Place des Dominicains Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-23 10:00:00
fin : 2026-12-26 20:00:00

Date(s) :
2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28

Découvrez l’ambiance authentique du plus ancien des marchés !
Dominant le marché, l’élégante Eglise des Dominicains est sublimée dès la tombée de la nuit par ses remarquables vitraux.
Subtilement éclairées, ces œuvres d’art datant du 14e siècle magnifient l’ambiance de cette place historique devenue aujourd’hui incontournable.
Parcourez les allées de ce marché, où se blottissent une soixantaine de maisonnettes et laissez vous tenter par l’une ou l’autre décoration de Noël qui habillera à merveille votre sapin. 0  .

Place des Dominicains Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92  info@tourisme-colmar.com

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English :

Discover the authentic atmosphere of the oldest market!

L’événement Marché de Noël Place des Dominicains Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar

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