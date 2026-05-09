Informations pratiques

Colmar

Marché de Noël Place des Dominicains

Place des Dominicains Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-23 10:00:00

fin : 2026-12-26 20:00:00

Date(s) :

2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28

Découvrez l’ambiance authentique du plus ancien des marchés !

Dominant le marché, l’élégante Eglise des Dominicains est sublimée dès la tombée de la nuit par ses remarquables vitraux.

Subtilement éclairées, ces œuvres d’art datant du 14e siècle magnifient l’ambiance de cette place historique devenue aujourd’hui incontournable.

Parcourez les allées de ce marché, où se blottissent une soixantaine de maisonnettes et laissez vous tenter par l’une ou l’autre décoration de Noël qui habillera à merveille votre sapin. 0 .

Place des Dominicains Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com

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English :

Discover the authentic atmosphere of the oldest market!

L’événement Marché de Noël Place des Dominicains Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar