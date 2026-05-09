Marché de Noël Place Jeanne d’Arc Colmar
lundi 23 novembre 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Marché de Noël Place Jeanne d’Arc
Place Jeanne D’arc Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-23 11:00:00
fin : 2026-12-29 19:00:00
Date(s) :
2026-11-23 2026-12-24 2026-12-25 2026-12-26 2026-12-27 2026-12-28
Au programme de ce marche tradition et terroir !
Ce marché, surplombé par un sublime ensemble de maisons à colombages, reconstitue l’ambiance intimiste d’un village traditionnel alsacien grâce à ses maisonnettes de Noël, à son église et à son petit troupeau de moutons.
Dédié aux produits authentiques du terroir, il vous offrira le choix entre de nombreux plaisirs gourmands spécialités alsaciennes, foie gras, charcuterie, vins, eaux-de-vie, bredalas de Noël, pains d’épices… 0 .
Place Jeanne D’arc Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 68 92 info@tourisme-colmar.com
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English :
On the programme for this walk: tradition and local produce!
L’événement Marché de Noël Place Jeanne d’Arc Colmar a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme de Colmar
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