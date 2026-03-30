Marché de Noël Riotord
Marché de Noël Riotord samedi 12 décembre 2026.
Marché de Noël
salle polyvalente Riotord Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-12
Plongez dans l’esprit de Noël dès 15h à la salle polyvalente. Découvrez un marché avec de nombreux exposants, une buvette chaleureuse et de la petite restauration pour ravir vos papilles.
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salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 25 32 41
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English :
Get into the Christmas spirit from 3pm onwards at the Salle Polyvalente. Discover a market with numerous exhibitors, a warm and inviting refreshment stall and snacks to delight your taste buds.
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L’événement Marché de Noël Riotord a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme
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