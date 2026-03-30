Marché de Noël

salle polyvalente Riotord Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Plongez dans l’esprit de Noël dès 15h à la salle polyvalente. Découvrez un marché avec de nombreux exposants, une buvette chaleureuse et de la petite restauration pour ravir vos papilles.

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salle polyvalente Riotord 43220 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 65 25 32 41

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English :

Get into the Christmas spirit from 3pm onwards at the Salle Polyvalente. Discover a market with numerous exhibitors, a warm and inviting refreshment stall and snacks to delight your taste buds.

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L’événement Marché de Noël Riotord a été mis à jour le 2026-03-26 par Haut Pays du Velay Tourisme