Marché de noël Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Saint-Bonnet-Tronçais

Marché de noël

Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13

fin : 2026-12-13

Date(s) :

2026-12-13

Marché de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

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Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 78 27 76

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English :

Christmas market organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.

L’événement Marché de noël Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme