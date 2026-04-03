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AGENDA · Saint-Bonnet-Tronçais

Marché de noël Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais

dimanche 13 décembre 2026 · Ferme de l'étang · Saint-Bonnet-Tronçais

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Ferme de l'étang
Adresse
5 rue de l'étang
Ville
03360 Saint-Bonnet-Tronçais
Département
Allier
Tarif

Saint-Bonnet-Tronçais

Marché de noël

Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13

Date(s) :
2026-12-13

Marché de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
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Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 78 27 76 

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English :

Christmas market organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.

L’événement Marché de noël Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme

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