AGENDA · Saint-Bonnet-Tronçais
Marché de noël Ferme de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais
dimanche 13 décembre 2026 · Ferme de l'étang · Saint-Bonnet-Tronçais
Informations pratiques
Saint-Bonnet-Tronçais
Marché de noël
Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-13
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-13
Marché de Noël organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.
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Ferme de l’étang 5 rue de l’étang Saint-Bonnet-Tronçais 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 78 27 76
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English :
Christmas market organized by the Amicale des Sapeurs Pompiers.
L’événement Marché de noël Saint-Bonnet-Tronçais a été mis à jour le 2026-04-03 par Montluçon Tourisme
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