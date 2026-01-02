MARCHÉ DE PAYS À AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac vendredi 2 janvier 2026.

Peyre en Aubrac

MARCHÉ DE PAYS À AUMONT-AUBRAC

Place du Foirail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02 08:00:00

fin : 2026-02-27 13:00:00

Date(s) :

2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15

Les commerçants et artisans locaux vous proposent de découvrir leurs produits tous les vendredis matins sur la Place du Foirail à Aumont-Aubrac. .

Place du Foirail (Aumont-Aubrac) Peyre en Aubrac 48130 Lozère Occitanie +33 4 66 42 80 02

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English :

L’événement MARCHÉ DE PAYS À AUMONT-AUBRAC Peyre en Aubrac a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien