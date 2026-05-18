Villefranche-de-Rouergue

Marché de pays et d’artisans

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

La commission jeunesse du Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue vous donne rendez-vous pour un marché d’artisans et de producteurs locaux.

Venez profiter d’un moment convivial au cœur de la bastide avec de nombreux exposants, une buvette et de la restauration sur place pour se régaler tout au long de l’après-midi et de la soirée

Les commerçants de la bastide seront également au rendez-vous avec une fermeture tardive et plein de bonnes surprises à découvrir !

Et pour clôturer cette belle journée en musique concert du groupe Chop Suey à partir de 20h .

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie

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English :

The youth commission of the Comité des Fêtes de Villefranche-de-Rouergue invites you to a market of local craftsmen and producers.

L’événement Marché de pays et d’artisans Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)