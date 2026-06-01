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AGENDA · Champagne-Mouton

Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton Champagne-Mouton

jeudi 6 août 2026 · Champagne-Mouton

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Place des Tilleuls
Ville
16350 Champagne-Mouton
Département
Charente
Tarif

Champagne-Mouton

Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton

Place des Tilleuls Champagne-Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Organisé par la chambre d’agriculture de la Charente en partenariat avec la commune
A partir de 18h
  .

Place des Tilleuls Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49  contact@pensez-local16.fr

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English :

Organized by the Charente Chamber of Agriculture in partnership with the commune
Starting at 6pm

L’événement Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Charente Limousine

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