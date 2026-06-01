Informations pratiques

Champagne-Mouton

Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton

Place des Tilleuls Champagne-Mouton Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Organisé par la chambre d’agriculture de la Charente en partenariat avec la commune

A partir de 18h

.

Place des Tilleuls Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49 contact@pensez-local16.fr

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English :

Organized by the Charente Chamber of Agriculture in partnership with the commune

Starting at 6pm

L’événement Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Charente Limousine