Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton Champagne-Mouton
jeudi 6 août 2026 · Champagne-Mouton
Informations pratiques
Champagne-Mouton
Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton
Place des Tilleuls Champagne-Mouton Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Organisé par la chambre d’agriculture de la Charente en partenariat avec la commune
A partir de 18h
.
Place des Tilleuls Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 24 49 49 contact@pensez-local16.fr
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English :
Organized by the Charente Chamber of Agriculture in partnership with the commune
Starting at 6pm
L’événement Marché de Producteurs de Pays Champagne-Mouton Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Charente Limousine
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