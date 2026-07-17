7ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton Château de Champagne-Mouton Champagne-Mouton

Informations pratiques

Champagne-Mouton

7ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton

Château de Champagne-Mouton 12 impasse Saint-Martin Champagne-Mouton Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-09 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Durant 3 jours la 7ème édition du festival du film franco-britannique présentera 6 films et 3 documentaires en français sous-titré en anglais (ou inversement) ayant cette année pour thème le jardin .

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Château de Champagne-Mouton 12 impasse Saint-Martin Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 16 30 51 kemham@hotmail.com

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English :

Over the course of three days, the 7th edition of the Franco-British Film Festival will present six films and three documentaries in French with English subtitlesin English (or vice versa), with this year’s theme being “the garden.”

L’événement 7ème festival du film franco-britannique de Champagne-Mouton Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Charente Limousine