PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE Champagne-Mouton
vendredi 24 juillet 2026 · Champagne-Mouton
Informations pratiques
Champagne-Mouton
PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE
place du château Champagne-Mouton Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 10:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Champagne-Mouton était le siège d’une baronnie dirigée par les familles de La Rochefoucauld puis de La Chambre. Le
village s’est développé autour du château situé le long de l’Argent.
.
place du château Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Champagne-Mouton was the seat of a barony ruled first by the La Rochefoucauld family and later by the La Chambre family. The
village developed around the castle located along the Argent River.
L’événement PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine