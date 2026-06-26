UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Champagne-Mouton

PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE Champagne-Mouton

vendredi 24 juillet 2026 · Champagne-Mouton

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
place du château
Ville
16350 Champagne-Mouton
Département
Charente
Tarif
5 5 5 gratuit moins de 12 ans

Champagne-Mouton

PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE

place du château Champagne-Mouton Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 10:00:00
fin : 2026-07-24 10:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Champagne-Mouton était le siège d’une baronnie dirigée par les familles de La Rochefoucauld puis de La Chambre. Le
village s’est développé autour du château situé le long de l’Argent.
  .

place du château Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Champagne-Mouton was the seat of a barony ruled first by the La Rochefoucauld family and later by the La Chambre family. The
village developed around the castle located along the Argent River.

L’événement PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine

À voir aussi à Champagne-Mouton (Charente)