Informations pratiques

Champagne-Mouton

PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE

place du château Champagne-Mouton Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 10:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Champagne-Mouton était le siège d’une baronnie dirigée par les familles de La Rochefoucauld puis de La Chambre. Le

village s’est développé autour du château situé le long de l’Argent.

.

place du château Champagne-Mouton 16350 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Champagne-Mouton was the seat of a barony ruled first by the La Rochefoucauld family and later by the La Chambre family. The

village developed around the castle located along the Argent River.

L’événement PAH -Les visites de villages, CHAMPAGNE-MOUTON, UNE CITÉ MÉDIÉVALE MARQUÉE PAR LES ÉVOLUTIONS DU XIXE SIÈCLE Champagne-Mouton a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine