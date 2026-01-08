Marché de producteurs de Pays

le bourg Saint-Romain-Lachalm Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 17:00:00

fin : 2026-09-11 20:00:00

Date(s) :

2026-06-12

De 17h à 20h, retrouvez plus de 25 producteurs locaux réunis pour vous proposer un marché 100% terroir. Savourez des produits du terroir, dans une ambiance conviviale et animée. Une belle occasion de soutenir nos producteurs en passant un agréable moment.

.

le bourg Saint-Romain-Lachalm 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

From 5pm to 8pm, more than 25 local producers come together to offer you a 100% local market. Enjoy local produce in a friendly, lively atmosphere. It’s a great opportunity to support our producers and have a great time.

L’événement Marché de producteurs de Pays Saint-Romain-Lachalm a été mis à jour le 2026-01-08 par Haut Pays du Velay Tourisme