Voiteur

Marché de producteurs de Voiteur

Place de la Mairie Voiteur Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 09:00:00

fin : 2026-11-28 12:30:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26

Marché de producteurs hebdomadaire.

Pains bio au levain, viande charolaise, miel, légumes bio, viande de porc bio, fromage de chèvre, poulet rôti, pisciculture, champignons bio. .

Place de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lemarchedevoiteur@gmail.com

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English : Marché de producteurs de Voiteur

L’événement Marché de producteurs de Voiteur Voiteur a été mis à jour le 2026-05-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)