Marché de producteurs de Voiteur Voiteur
Marché de producteurs de Voiteur Voiteur samedi 16 mai 2026.
Voiteur
Marché de producteurs de Voiteur
Place de la Mairie Voiteur Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 09:00:00
fin : 2026-11-28 12:30:00
Date(s) :
2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-13 2026-06-20 2026-06-27 2026-07-04 2026-07-11 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26
Marché de producteurs hebdomadaire.
Pains bio au levain, viande charolaise, miel, légumes bio, viande de porc bio, fromage de chèvre, poulet rôti, pisciculture, champignons bio. .
Place de la Mairie Voiteur 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté lemarchedevoiteur@gmail.com
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English : Marché de producteurs de Voiteur
L’événement Marché de producteurs de Voiteur Voiteur a été mis à jour le 2026-05-05 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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