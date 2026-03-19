Marché de producteurs locaux

Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Dans une ambiance chaleureuse et estivale, venez rencontrer ceux qui font notre territoire, et profiter d’un moment agréable au coeur du village. Que ce soit pour faire votre marché, partager un moment entre amis ou simplement flâner, ces soirées sont l’occasion parfaite de savourer de l’été à Écouché.

Lieu Place du Général Warabiot .

Place du Général Warabiot Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-19 par Terres d’Argentan Intercom