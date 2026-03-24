Vide-grenier Serans Écouché-les-Vallées

Vide-grenier

Serans Lieu-dit Le Vallas Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Habitants, chineurs et visiteurs sont invités à flâner parmi les stands à la recherche d’objets insolites, de bonnes affaires et de trésors oubliés. Dans une ambiance chaleureuse et familiale, exposants et promeneurs partageront un moment agréable au cœur du village. Que vous soyez amateur de brocante, curieux ou simplement en quête d’une belle journée d’été, ce rendez-vous est l’occasion parfaite de se retrouver et de faire de jolies découvertes. .

Serans Lieu-dit Le Vallas Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86 cdf.serans@gmail.com

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-03-20 par Terres d’Argentan Intercom