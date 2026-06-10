Écouché-les-Vallées

Vide-grenier

Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 07:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Restauration et buvette sur place.

Inscriptions et renseignements cdf.serans@gmail.com ou au 06 89 14 31 91

Inscription recommandée emplacement 1€ le mètre arrivée dès 7h .

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 89 14 31 91 cdf.serans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom