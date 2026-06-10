Vide-grenier Écouché-les-Vallées
Vide-grenier Écouché-les-Vallées dimanche 5 juillet 2026.
Écouché-les-Vallées
Vide-grenier
Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 07:00:00
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05
Restauration et buvette sur place.
Inscriptions et renseignements cdf.serans@gmail.com ou au 06 89 14 31 91
Inscription recommandée emplacement 1€ le mètre arrivée dès 7h .
Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 6 89 14 31 91 cdf.serans@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom
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