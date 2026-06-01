Spectacles Familles Rurales Salle des fêtes Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées

Spectacles Familles Rurales

Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes d’Écouché.

Théâtre, zumba, exposition dessin et peinture. .

Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Spectacles Familles Rurales

L’événement Spectacles Familles Rurales Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom