Spectacles Familles Rurales Salle des fêtes Écouché-les-Vallées
Spectacles Familles Rurales Salle des fêtes Écouché-les-Vallées samedi 20 juin 2026.
Écouché-les-Vallées
Spectacles Familles Rurales
Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes d’Écouché.
Théâtre, zumba, exposition dessin et peinture. .
Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
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English : Spectacles Familles Rurales
L’événement Spectacles Familles Rurales Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom
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