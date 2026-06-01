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Spectacles Familles Rurales Salle des fêtes Écouché-les-Vallées

Spectacles Familles Rurales Salle des fêtes Écouché-les-Vallées samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Ecouché

Ville : 61150 Écouché-les-Vallées

Département : Orne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Écouché-les-Vallées

Spectacles Familles Rurales

Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Rendez-vous à 14h30 à la salle des fêtes d’Écouché.
Théâtre, zumba, exposition dessin et peinture.   .

Salle des fêtes Ecouché Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86 

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English : Spectacles Familles Rurales

L’événement Spectacles Familles Rurales Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom

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