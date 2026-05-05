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Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe, Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées, Écouché-les-Vallées

Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe, Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées, Écouché-les-Vallées

Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe, Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées, Écouché-les-Vallées samedi 27 juin 2026.

Lieu : Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées

Adresse : La Queurie, Ecouché-les-vallées

Ville : 61150 Écouché-les-Vallées

Département : Orne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe Samedi 27 juin, 14h30 Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées Orne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Visite commentée du Manoir de la QUEURIE en présence de sa propriétaire, Thekla BENEVELLO , Paysagiste, et de Thierry GINSBACH, conférencier.

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Visite commentée par un guide, histoire, architecture et légendes visite manoir

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