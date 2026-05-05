Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe, Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées, Écouché-les-Vallées
Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe, Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées, Écouché-les-Vallées samedi 27 juin 2026.
Visite du Manoir de la QUEURIE – MH XVe Samedi 27 juin, 14h30 Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées Orne
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00
Visite commentée du Manoir de la QUEURIE en présence de sa propriétaire, Thekla BENEVELLO , Paysagiste, et de Thierry GINSBACH, conférencier.
Manoir de La Queurie, Ecouché-les -Vallées La Queurie, Ecouché-les-vallées Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie [{« type »: « email », « value »: « a.monuments-et-gites@orange.fr »}]
Visite commentée par un guide, histoire, architecture et légendes visite manoir
Les baroudeurs
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