Écouché-les-Vallées

Musicales d’Écouché-les-Vallées

Écouché-les-Vallées Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

Chimères récital intimiste autour des Leçons des ténèbres de François Couperin.

Duo Yuiko Hasegawa (piano) et Shicong Li (violoncelle).

Récital piano à 4 mains.

Tarif 10 €

Réservation au 02 33 35 10 86 .

Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86

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English : Musicales d’Écouché-les-Vallées

L’événement Musicales d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom