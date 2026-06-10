Musicales d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées
Musicales d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées samedi 4 juillet 2026.
Écouché-les-Vallées
Musicales d’Écouché-les-Vallées
Écouché-les-Vallées Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-04
Chimères récital intimiste autour des Leçons des ténèbres de François Couperin.
Duo Yuiko Hasegawa (piano) et Shicong Li (violoncelle).
Récital piano à 4 mains.
Tarif 10 €
Réservation au 02 33 35 10 86 .
Écouché-les-Vallées 61150 Orne Normandie +33 2 33 35 10 86
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English : Musicales d’Écouché-les-Vallées
L’événement Musicales d’Écouché-les-Vallées Écouché-les-Vallées a été mis à jour le 2026-06-10 par Terres d’Argentan Intercom
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