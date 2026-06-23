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AGENDA · Loudenvielle

Marché de producteurs locaux LOUDENVIELLE Loudenvielle

mardi 7 juillet 2026 · LOUDENVIELLE · Loudenvielle

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
LOUDENVIELLE
Adresse
Espace Rioutor
Ville
65510 Loudenvielle
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Loudenvielle

Marché de producteurs locaux

LOUDENVIELLE Espace Rioutor Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 15:30:00
fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…
  .

LOUDENVIELLE Espace Rioutor Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35 

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English :

Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc…

L’événement Marché de producteurs locaux Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65

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