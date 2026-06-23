Marché de producteurs locaux LOUDENVIELLE Loudenvielle

Informations pratiques

Loudenvielle

Marché de producteurs locaux

LOUDENVIELLE Espace Rioutor Loudenvielle Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 15:30:00

fin : 2026-07-07 18:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Vente directe du producteur au consommateur fromage, miel, gâteaux, savons, charcuterie, etc…

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LOUDENVIELLE Espace Rioutor Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 95 35

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English :

Direct sales from producer to consumer: cheese, honey, cakes, soaps, cold meats, etc…

L’événement Marché de producteurs locaux Loudenvielle a été mis à jour le 2026-06-23 par OT de la Vallée du Louron|CDT65