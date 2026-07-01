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AGENDA · Matour

Marché de producteurs locaux Manoir du Parc Matour

lundi 27 juillet 2026 · Manoir du Parc · Matour

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Manoir du Parc
Adresse
Maison des Patrimoines
Ville
71520 Matour
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Matour

Marché de producteurs locaux

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 22:30:00

Date(s) :
2026-07-27

C’est une soirée conviviale et festive qui vous attend chaque lundi à partir de 18 h dans le parc de la Maison des Patrimoines
Les producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits gourmands légumes, fromages, bière, vin, miel, produits à base de plantes,…
Il n’y a plus qu’à faire son marché avant de s’installer en famille ou entre amis autour de grandes tablées.
Car le principe est simple chacun compose son menu au gré des stands de producteurs tout en écoutant un groupe de musique (programmation différente chaque marché)
Le groupe WONDERWHY (Blues) Du blues au mélange moderne et influences variées (pop, soft-rock, jazz, groove…). Ce groupe vous propose un répertoire de morceaux originaux et de reprises de légendes telles que Chuck Berry ou encore Ray Charles   .

Manoir du Parc Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84  maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Matour a été mis à jour le 2026-07-16 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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