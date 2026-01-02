Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet
Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet vendredi 2 janvier 2026.
Saint-Cirq-Souillaguet
Marché de Saint Cirq Souillaguet
Parking de la Salle Polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet Lot
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-02 17:00:00
fin : 2026-10-09 19:00:00
Date(s) :
2026-01-02 2026-01-09 2026-01-16 2026-01-23 2026-01-30 2026-02-06 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06 2026-03-13 2026-03-20 2026-03-27 2026-04-03 2026-04-10 2026-04-17 2026-04-24 2026-05-01 2026-05-08 2026-05-15
Retrouvez sur ce petit marché des fruits et légumes Bio, du pain…
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Parking de la Salle Polyvalente Saint-Cirq-Souillaguet 46300 Lot Occitanie mairie.258@orange.fr
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L’événement Marché de Saint Cirq Souillaguet Saint-Cirq-Souillaguet a été mis à jour le 2026-05-28 par OT Gourdon
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