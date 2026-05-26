Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville
Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville dimanche 7 juin 2026.
Thionville
Marche des 3 villages
Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 11:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Marche des 3 villages Beuvange Metzange Volkrange.
5, 10 et 15km.
Buvette et restauration sur place.Tout public
3 .
Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr
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English :
Marche des 3 villages: Beuvange Metzange Volkrange.
5, 10 and 15km.
Refreshments and catering on site.
L’événement Marche des 3 villages Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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