Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville

Thionville

Marche des 3 villages

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Marche des 3 villages Beuvange Metzange Volkrange.

5, 10 et 15km.

Buvette et restauration sur place.Tout public

3 .

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13 contact@centresaintmichel.fr

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English :

Marche des 3 villages: Beuvange Metzange Volkrange.

5, 10 and 15km.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marche des 3 villages Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME