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Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville

Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville

Marche des 3 villages Domaine de Volkrange Thionville dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Domaine de Volkrange

Adresse : Boucle de la Ferme

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Thionville

Marche des 3 villages

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 11:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Marche des 3 villages Beuvange Metzange Volkrange.
5, 10 et 15km.

Buvette et restauration sur place.Tout public
3  .

Domaine de Volkrange Boucle de la Ferme Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 34 29 13  contact@centresaintmichel.fr

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English :

Marche des 3 villages: Beuvange Metzange Volkrange.
5, 10 and 15km.

Refreshments and catering on site.

L’événement Marche des 3 villages Thionville a été mis à jour le 2026-05-26 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

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