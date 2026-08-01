Informations pratiques

La Canourgue

MARCHÉ DES ARTISANS CRÉATEURS

Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:00:00

fin : 2026-08-13 19:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Venez à la rencontre des artisans créateurs locaux sur la place du pré commun de 9h à 19h.

Organisé par Lauz’arts.

Venez à la rencontre des artisans créateurs locaux sur la place du pré commun de 9h à 19h.

Organisé par Lauz’arts. .

Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67

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English :

Come and meet local creative craftspeople on the Place du Pré Commun from 9am to 7pm.

Organized by Lauz’arts.

L’événement MARCHÉ DES ARTISANS CRÉATEURS La Canourgue a été mis à jour le 2026-08-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn