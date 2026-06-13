UN ÉTÉ À LA FERME LES CAYRELLES La Canourgue
UN ÉTÉ À LA FERME LES CAYRELLES La Canourgue mercredi 12 août 2026.
La Canourgue
UN ÉTÉ À LA FERME LES CAYRELLES
Les Cayrelles La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 16:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Rendez-vous à 16h aux Cayrelles, visite de 2h suivie d’un goûter plein de produits locaux!
Places limités sur inscription obligatoire dans les bureaux de l’office de l’Aubrac aux gorges du Tarn. Règlement dans les offices, tickets d’accès attribués à réception du paiement. Renseignements au 04 66 32 83 67.
Tarifs 7€/adulte
4€/enfant(6 à 13 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 6ans
Cet été, les Jeunes Agriculteurs de Lozère invitent petits et grands à découvrir la richesse agricole du territoire de l’Aubrac aux Gorges du Tarn à travers une série de visites de fermes, suivies de goûters à base de produits locaux. Une belle occasion de lier découverte, rencontres et gourmandise, tout en soutenant l’agriculture locale.
Aujourd’hui c’est Julien Pradeille qui vous accueille dans sa ferme aux Cayrelles, au coeur du Causse de Sauveterre. Rendez-vous à 16h à la ferme pour une visite de 2h suivie d’un goûter plein de produits locaux !
Places limités sur inscription obligatoire dans les bureaux de l’office de l’Aubrac aux gorges du Tarn. Règlement dans les offices, tickets d’accès attribués à réception du paiement. Renseignements au 04 66 32 83 67.
Tarifs 7€/adulte
4€/enfant(6 à 13 ans)
Gratuit pour les enfants de moins de 6ans .
Les Cayrelles La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 4 66 32 83 67
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English :
Meet at 4:00 p.m. at Les Cayrelles for a 2-hour tour followed by a snack featuring local products!
Space is limited; registration is required at the Aubrac Tourist Office at the Gorges du Tarn. Payment at the tourist offices; admission tickets issued upon receipt of payment. For more information, call 04 66 32 83 67.
Prices: €7/adult
€4/child (ages 6–13)
Free for children under 6
L’événement UN ÉTÉ À LA FERME LES CAYRELLES La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-13 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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