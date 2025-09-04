CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

La Canourgue

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique.

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique. .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net

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English :

Rendezvous at the salle des fêtes in La Canourgue at 8:00 pm for the concert by students from the music academy.

L’événement CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn