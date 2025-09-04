CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue jeudi 13 août 2026.
La Canourgue
CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique.
Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique. .
Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie eric.saint.michel@cegetel.net
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English :
Rendezvous at the salle des fêtes in La Canourgue at 8:00 pm for the concert by students from the music academy.
L’événement CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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