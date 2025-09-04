Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE Salle des fêtes La Canourgue jeudi 13 août 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Place du pré commun

Ville : 48500 La Canourgue

Département : Lozère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Participation libre

La Canourgue

CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique.
Rendez-vous à la salle des fêtes de La Canourgue à 20h00 pour le concert des élèves de l’académie de musique.   .

Salle des fêtes Place du pré commun La Canourgue 48500 Lozère Occitanie   eric.saint.michel@cegetel.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rendezvous at the salle des fêtes in La Canourgue at 8:00 pm for the concert by students from the music academy.

L’événement CONCERT DES ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-05-05 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

À voir aussi à La Canourgue (Lozère)