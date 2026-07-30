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THEATRE MUSICAL ORFEO 2000 Rue Isalène La Canourgue

jeudi 13 août 2026 · Rue Isalène · La Canourgue

THEATRE MUSICAL ORFEO 2000 Rue Isalène La Canourgue

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Rue Isalène
Adresse
Collégiale Saint Martin
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Tarif
Gratuit Enfant

La Canourgue

THEATRE MUSICAL ORFEO 2000

Rue Isalène Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 19:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

À travers un spectacle mêlant théâtre et musique baroque, la comédienne Barbara Deheul, accompagnée de Jean-Pierre Menuge (flûte à bec), Alain Cahagne (clavecin) et Cathy Morrison (violoncelle), vous invite à redécouvrir la place essentielle de la musique dans l’œuvre de Molière. Un voyage musical autour des compositeurs Bach, Händel, Corelli, Rameau et de l’univers des comédies-ballets.
À travers un spectacle mêlant théâtre et musique baroque, la comédienne Barbara Deheul, accompagnée de Jean-Pierre Menuge (flûte à bec), Alain Cahagne (clavecin) et Cathy Morrison (violoncelle), vous invite à redécouvrir la place essentielle de la musique dans l’œuvre de Molière. Un voyage musical autour des compositeurs Bach, Händel, Corelli, Rameau et de l’univers des comédies-ballets.

Tarifs 15 € (plein tarif), 10 € (étudiants), Gratuit pour les moins de 16 ans.

Rendez-vous à la collégiale Saint Martin à 19h. Les billets seront en vente sur place, 30 minutes avant le début du spectacle. Pour tout renseignement 06 30 49 44 29.   .

Rue Isalène Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 30 49 44 29 

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English :

%C0 Through a performance blending theater and Baroque music, actress Barbara Deheul, accompanied by Jean-Pierre Menuge (recorder), Alain Cahagne (harpsichord), and Cathy Morrison (cello), invites you to rediscover the essential role of music in Molière’s work. A musical journey through the works of composers such as Bach, Handel, Corelli, and Rameau, and into the world of comedy-ballets.

L’événement THEATRE MUSICAL ORFEO 2000 La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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