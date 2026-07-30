THEATRE MUSICAL ORFEO 2000 Rue Isalène La Canourgue

Informations pratiques

La Canourgue

THEATRE MUSICAL ORFEO 2000

Rue Isalène Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 19:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

À travers un spectacle mêlant théâtre et musique baroque, la comédienne Barbara Deheul, accompagnée de Jean-Pierre Menuge (flûte à bec), Alain Cahagne (clavecin) et Cathy Morrison (violoncelle), vous invite à redécouvrir la place essentielle de la musique dans l’œuvre de Molière. Un voyage musical autour des compositeurs Bach, Händel, Corelli, Rameau et de l’univers des comédies-ballets.

À travers un spectacle mêlant théâtre et musique baroque, la comédienne Barbara Deheul, accompagnée de Jean-Pierre Menuge (flûte à bec), Alain Cahagne (clavecin) et Cathy Morrison (violoncelle), vous invite à redécouvrir la place essentielle de la musique dans l’œuvre de Molière. Un voyage musical autour des compositeurs Bach, Händel, Corelli, Rameau et de l’univers des comédies-ballets.

Tarifs 15 € (plein tarif), 10 € (étudiants), Gratuit pour les moins de 16 ans.

Rendez-vous à la collégiale Saint Martin à 19h. Les billets seront en vente sur place, 30 minutes avant le début du spectacle. Pour tout renseignement 06 30 49 44 29. .

Rue Isalène Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 30 49 44 29

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English :

%C0 Through a performance blending theater and Baroque music, actress Barbara Deheul, accompanied by Jean-Pierre Menuge (recorder), Alain Cahagne (harpsichord), and Cathy Morrison (cello), invites you to rediscover the essential role of music in Molière’s work. A musical journey through the works of composers such as Bach, Handel, Corelli, and Rameau, and into the world of comedy-ballets.

L’événement THEATRE MUSICAL ORFEO 2000 La Canourgue a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes