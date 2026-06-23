LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue
LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 12 août 2026.
La Canourgue
LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE
Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon).
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.
Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon). .
Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04 etiennejaques@orange.fr
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English :
The Hour of the Organ concerts are back at La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.
On the program for Wednesday, August 12: Pierre ASTOR (organ) and Etienne PERRINE (violin).
L’événement LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn
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