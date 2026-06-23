LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 12 août 2026.

La Canourgue

LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE

Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon).

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon). .

Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04 etiennejaques@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Hour of the Organ concerts are back at La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.

On the program for Wednesday, August 12: Pierre ASTOR (organ) and Etienne PERRINE (violin).

L’événement LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn