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LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue

LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue mercredi 12 août 2026.

Adresse
Collégiale Saint Martin
Ville
48500 La Canourgue
Département
Lozère
Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Tarif
Participation libre

La Canourgue

LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE

Collégiale Saint Martin La Canourgue Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon).
Les concerts de l’heure d’orgue sont de retour à la Canourgue, rendez-vous à la collégiale Saint Martin de 18h à 19h, participation libre.

Au programme du Mercredi 12 août Pierre ASTOR (orgue) et Etienne PERRINE (violon).   .

Collégiale Saint Martin La Canourgue 48500 Lozère Occitanie +33 6 43 73 99 04  etiennejaques@orange.fr

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English :

The Hour of the Organ concerts are back at La Canourgue; join us at the Saint Martin Collegiate Church from 6:00 p.m. to 7:00 p.m. Admission is by donation.

On the program for Wednesday, August 12: Pierre ASTOR (organ) and Etienne PERRINE (violin).

L’événement LES CONCERT DE L’HEURE D’ORGUE La Canourgue a été mis à jour le 2026-06-23 par 48-OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn

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