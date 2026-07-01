Marché des Arts du feu, Place Sainte Cécile d’Albi, Albi

Informations pratiques

Marché des Arts du feu 19 et 20 septembre Place Sainte Cécile d’Albi Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion de cet événement, près de 35 artisans céramistes professionnels venus de différents départements présenteront leurs créations. Pièces utilitaires, décoratives ou artistiques, leurs œuvres témoignent de la richesse, de la diversité et de l’originalité de la création céramique contemporaine.

Une démonstration de tournage viendra également ponctuer la manifestation, offrant au public l’occasion de découvrir les gestes et le savoir-faire de cet artisanat d’art.

Bienvenue au cœur de la cité épiscopale d’Albi, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2010, pour une rencontre placée sous le signe de la créativité et de l’excellence artisanale.

Place Sainte Cécile d’Albi Place Sainte-Cécile 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie

À l’occasion de cet événement, près de 35 artisans céramistes professionnels venus de différents départements présenteront leurs créations. Pièces utilitaires, décoratives ou artistiques, leurs de la…

©Vives Monique