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Marché des créatrices Boussay

Marché des créatrices Boussay samedi 30 mai 2026.

Adresse : Rue du Général de Menou

Ville : 37290 Boussay

Département : Indre-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : Gratuit

Boussay

Marché des créatrices

Rue du Général de Menou Boussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Marché de trois créatrices qui exposent.
Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu.
Marché de trois créatrices qui exposent.
Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu.   .

Rue du Général de Menou Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 60 40 02 

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English :

Market for three creative artists.
Their creations: ceramics, paintings, fabric pieces.

L’événement Marché des créatrices Boussay a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire

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