Marché des créatrices Boussay
Marché des créatrices Boussay samedi 30 mai 2026.
Boussay
Marché des créatrices
Rue du Général de Menou Boussay Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marché de trois créatrices qui exposent.
Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu.
Marché de trois créatrices qui exposent.
Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu. .
Rue du Général de Menou Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 60 40 02
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English :
Market for three creative artists.
Their creations: ceramics, paintings, fabric pieces.
L’événement Marché des créatrices Boussay a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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