Boussay

Marché des créatrices

Rue du Général de Menou Boussay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marché de trois créatrices qui exposent.

Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu.

Marché de trois créatrices qui exposent.

Leurs réalisations céramique, tableaux, pièces en tissu. .

Rue du Général de Menou Boussay 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 62 60 40 02

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English :

Market for three creative artists.

Their creations: ceramics, paintings, fabric pieces.

L’événement Marché des créatrices Boussay a été mis à jour le 2026-05-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire